Galatasaray, Rize Belediyesi'ne geçit vermedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Rize Belediyesi'ni 75-70 mağlup etti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Serhat Büker, Dorukhan Kalyoncu, Ali Osman Kanık
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 12, Pelin Derya Bilgiç 15, Nacickaite 13, Coates 19, Jurjane 6, Meltem Yıldızhan 8, Miray Balotu, Merve Uygül 2
Rize Belediyesi: Arzu Asiye Özdemir 6, Sümeyya Özcan 21, Benson 14, Sherrill 17, Zohnova 3, Deniz Üstün 7, Gizem Kazali Akcan 2, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Nuran Tutsak,
1. Periyot: 15-18
Devre: 48-36
3. Periyot: 60-48
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Serhat Büker, Dorukhan Kalyoncu, Ali Osman Kanık
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 12, Pelin Derya Bilgiç 15, Nacickaite 13, Coates 19, Jurjane 6, Meltem Yıldızhan 8, Miray Balotu, Merve Uygül 2
Rize Belediyesi: Arzu Asiye Özdemir 6, Sümeyya Özcan 21, Benson 14, Sherrill 17, Zohnova 3, Deniz Üstün 7, Gizem Kazali Akcan 2, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Nuran Tutsak,
1. Periyot: 15-18
Devre: 48-36
3. Periyot: 60-48
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