Galatasaray, Rize Belediyesi'ne geçit vermedi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Rize Belediyesi'ni 75-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Rize Belediyesi'ne geçit vermedi!
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06 Kasım 2022 20:12
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Rize Belediyesi'ni 75-70 mağlup etti.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Serhat Büker, Dorukhan Kalyoncu, Ali Osman Kanık

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 12, Pelin Derya Bilgiç 15, Nacickaite 13, Coates 19, Jurjane 6, Meltem Yıldızhan 8, Miray Balotu, Merve Uygül 2

Rize Belediyesi: Arzu Asiye Özdemir 6, Sümeyya Özcan 21, Benson 14, Sherrill 17, Zohnova 3, Deniz Üstün 7, Gizem Kazali Akcan 2, Cansu Öncel, Eydina Topçu, Nuran Tutsak,

1. Periyot: 15-18

Devre: 48-36

3. Periyot: 60-48

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