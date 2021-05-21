Galatasaray, Riquna Williams'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Riquna Williams'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, Riquna Williams'ı transfer etti
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21 Mayıs 2021 22:45
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Riquna Williams'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de OGM Ormanspor'da forma giyen 31 yaşındaki Riquna Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

WNBA'deki kariyerine 2012'de başlayan Williams, ligdeki ilk yılında "Yılın Çaylak Takımı"na seçildi. 2013 yılında WNBA'de bir maçta atılan en yüksek skor rekorunu 51 sayıyla kıran 1.70 metre boyundaki oyun kurucu, aynı sezon WNBA'de "Yılın Altıncı Oyuncusu" seçildi. 2015 yılında Türkiye'ye gelen Riquna Williams, Adana ASKİ forması giydi. 2017-2018 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Reyer Venezia forması giyerken finali Galatasaray'a kaybetti. 2018-2019 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, bir sonraki sezon ise Elazığ İl Özel İdare'de oynadı. Geçen sezon OGM Ormanspor formasıyla ligde 26 maça çıkaran Williams, 18.7 sayı, 6 ribaunt, 3.8 asist, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı. Williams, WNBA'de son olarak Las Vegas Aces forması giydi.

Açıklamada, "Riquna Williams'a 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

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