Galatasaray resmi - özel ayırmıyor

Galatasaray, deprem felaketi ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle oluşan boşlukta 4 özel maç yaptı. 15 gol atıp, 3 galibiyet aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray resmi - özel ayırmıyor
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06 Mart 2023 11:25
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan sarı-kırmızılılar Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapmıştı.

Bu hafta maçı ligden çekilen Gaziantepspor ile olduğu için yeni bir boş dönem daha oluştu. Cimbom bu bölümde toplam 4 hazırlık maçına çıktı.

Resmi maçlarda rakiplerini bir bir deviren Galatasaray, özel karşılaşmalarda da yine harika oyunlar sergiledi.

Cimbom, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Pendikspor'u 3-1 ile geçti. Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettikten sonra İstanbulspor'u da 6-0 yendi.

15 gol atarak 4 maçın 3'ünü kazandı. Kalesinde sadece 5 gole izin verdi.  

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