Galatasaray resmen açıkladı: Turgay Zeytingöz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi

Haber; AA
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Galatasaray resmen açıkladı: Turgay Zeytingöz
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09 Ağustos 2021 15:22
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri Turgay Zeytingöz oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın genel menajerliğini yapacak Turgay Zeytingöz'e başarı dileğinde bulunuldu.

Turgay Zeytingöz, 2011-2017 yıllarında Ümit Milli Basketbol Takımı'nda menajerlik yaptı ve görev süresi boyunca bir Avrupa Şampiyonluğu, iki kez Avrupa üçüncülüğü yaşadı. 2010'da eş zamanlı olarak Banvit Basketbol Kulübünde göreve başlayan Turgay Zeytingöz, 10 yıl süren Banvit kariyerinde Türk basketboluna birçok genç oyuncu yetiştirilmesine katkıda bulundu. Turgay Zeytingöz, Bandırma Kırmızı ile TBL şampiyonluğu, A takımda ise Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi finali ile Türkiye Kupası şampiyonluğu başarıları elde etti.


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