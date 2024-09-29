Galatasaray rekor şansını kaçırdı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.Tarihinin en iyi başlangıcı şansını kullanamadı.
RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu. Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2. İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.
Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü.
Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.
Osimhen ilk golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.
Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce "Sonunda" yazan formayı taraftara gösterdi.
Victor Osimhen, 8 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray formasıyla ilk golünün 20. dakikada kaydeden yıldız santrfor, 28. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı.
RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu. Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2. İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.
Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü.
Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.
Osimhen ilk golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.
Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce "Sonunda" yazan formayı taraftara gösterdi.
Victor Osimhen, 8 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray formasıyla ilk golünün 20. dakikada kaydeden yıldız santrfor, 28. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı.