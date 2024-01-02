Galatasaray, rekor bekliyor!

Sportif başarı ile beraber geçen yıl önemli bir kazanım elde eden Galatasaray, 2024'te ise daha büyük hedefler koydu.
Geride bıraktığımız yıl sadece Şampiyonlar Ligi'nden, sarı-kırmızılıların kasasına 921 milyon lira girdi. Sportif başarı ve kurulan kadro ile beraber localardan da rekor hasılat bekleniyor.
LOCA VE FORMA GELİRİ
Galatasaray, 220 loca için yenileme takvimini öne çekecek. Mevcut localara bine yakın talebin olduğunu ve yeni taleplerin de kısa süre içinde değerlendirileceği belirtildi.
Galatasaray'da bir diğer rekor beklenti ise forma satışları için. Başkan Dursun Özbek'in yeni firmayla birlikte forma satışından bu yıl 1.5 milyarlık bir hedef koyduğu öğrenildi.
Geride bıraktığımız yıl sadece Şampiyonlar Ligi'nden, sarı-kırmızılıların kasasına 921 milyon lira girdi. Sportif başarı ve kurulan kadro ile beraber localardan da rekor hasılat bekleniyor.
LOCA VE FORMA GELİRİ
Galatasaray, 220 loca için yenileme takvimini öne çekecek. Mevcut localara bine yakın talebin olduğunu ve yeni taleplerin de kısa süre içinde değerlendirileceği belirtildi.
Galatasaray'da bir diğer rekor beklenti ise forma satışları için. Başkan Dursun Özbek'in yeni firmayla birlikte forma satışından bu yıl 1.5 milyarlık bir hedef koyduğu öğrenildi.
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