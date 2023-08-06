Galatasaray, Rashica transferini bitiriyor!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Galatasaray ile Norwich arasındaki pazarlıklarda artık son aşamaya gelindi. Sarı- Kırmızılılar, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Milot Rashica'yı 4 yıllığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Rashica transferini bitiriyor!
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06 Ağustos 2023 11:02
Cim Bom artık Milot Rashica transferinde geri sayıma geçti. Sarı- Kırmızılılar sezon biter bitmez başlayan pazarlık sürecinde, Norwich'le aradaki uçurumu neredeyse ortadan kaldırmış durumda.

KADROYA ALINMADI

Milot Rashica'nın takımı Norwich City, Championship'te sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrılırken Galatasaray taraftarını memnun edecek bir gelişme yaşandı.

Championship'te sezonun ilk maçına çıkan Norwich City'de Milot Rashica, maçın kadrosuna alınmadı.

NORWICH'TEN MECBURİ İNDİRİM

İngiliz kulübünün 12 milyon Euro ile başlattığı süreçte hem Rashica'nın duruşu hem de Galatasaray'ın stratejisi işe yaradı.

Son olarak Norwich'in 8 milyon Euro bandına kadar indiği öğrenildi. Ancak hem 27 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezon planları arasında yer almaması hem de futbolcunun Galatasaray dışındaki tekliflere kapıyı kapatması, Norwich'i indirim yapmaya zorluyor.

EN ÇOK BURUK SEVİNDİ

Galatasaraylı yöneticiler, anlaşmanın 5 milyon Euro'ya gerçekleşmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu parayı da vadelere yayarak ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak giydiği Galatasaray formasıyla herkesi kendine hayran bırakan Rashica'yı kadroda en çok görmek isteyen isimlerin başında ise Okan Buruk geliyor. Başarılı çalıştırıcı, pazarlık sürecinin olumlu yönde ilerlemesi nedeniyle bir hayli mutlu. Buruk ve Rashica'nın zaman zaman görüntülü konuştuğu da gelen haberler arasında. 



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