Galatasaray, Rashica için gözünü kararttı!

Galatasaray sezon başında Norwich'ten kiraladığı ve performansından da karakterinden de çok memnun kaldığı Milot Rashica'nın bonservisini vakit kaybetmeden almaya hazırlanıyor.Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için ocak ayındaki transfer bütçesinin büyük bölümünü ayırmış durumda.Teknik heyetle gerçekleşen son transfer zirvesi sonrasında alınan karara göre, Rashica'nın bonservisinde 7-8 milyon Euro seviyesine kadar çıkılacak.Oyuncuyla Dünya Kupası arasında yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındığı ve artık işin sadece kulüplerin anlaşmasına kaldığı belirtildi.Kiralık kontratın ardından bonservisiyle de imza atmaya hazır olan Rashica, Galatasaray'la ilgili mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti: "Transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray'ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum, ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menajerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferin tamamlandı ve buradayım. Galatasaray taraftarıyla aramızdaki bağ çok iyi. Okan hocayı da kişisel olarak çok seviyorum."