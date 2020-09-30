Galatasaray, Rangers maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rangers maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rangers maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.