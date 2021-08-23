Galatasaray - Randers maçı Kasımpaşa'da!

Galatasaray - Randers maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Randers maçı Kasımpaşa'da!
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23 Ağustos 2021 13:15
Galatasaray, Randers ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçını Kasımpa'nın stadı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak.

Türk Telekom Stadı'nın zeminde yaşanan sorunların beklenen sürede tamamlanamamasından dolayı Hatayspor maçını da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, Randers ile de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.


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