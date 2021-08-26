Galatasaray - Randers: İlk 11'ler

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,51 oran açıklandı. Randers galibiyetine 4,00 oran verilirken; beraberlik 3,20 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,73, 2,5 Üst'e ise 1,60 oran açıklandı.Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, DiagneUEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 294. kez sahne alacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 293 müsabakanın 102'sinden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 391 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 442 gole engel olamadı.Terim'in 87. Avrupa maçıUEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 87. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 86 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 130 gol gördü.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 19 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 19 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 8'inde ise berabere kaldı.Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 30 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.