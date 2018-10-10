5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, whoscored verilerine göre maç başına 9.4 şuta izin veriyor ve ligin kalesine en az şut çektiren takımı konumunda...Bu konuda Galatasaray'dan sonra en başarılı takımlar ise Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş.Bu sezon, 8 haftanın 4'ünde gol yemeyen Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da bu konudaki başarısını tekrarladı.