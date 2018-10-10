Galatasaray, whoscored verilerine göre maç başına 9.4 şuta izin veriyor ve ligin kalesine en az şut çektiren takımı konumunda...
Bu konuda Galatasaray'dan sonra en başarılı takımlar ise Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş.
5 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon, 8 haftanın 4'ünde gol yemeyen Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da bu konudaki başarısını tekrarladı.
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Bu konuda Galatasaray'dan sonra en başarılı takımlar ise Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş.
5 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon, 8 haftanın 4'ünde gol yemeyen Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da bu konudaki başarısını tekrarladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın