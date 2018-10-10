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Galatasaray, rakiplerine şut bile çektirmiyor!

8 maçın 4'ünde gol yemeyen Galatasaray, Süper Lig'in kalesine en az şut çektiren takımı...

Kaynak: Fotomaç
Galatasaray, rakiplerine şut bile çektirmiyor!
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10 Ekim 2018 05:33
Galatasaray, whoscored verilerine göre maç başına 9.4 şuta izin veriyor ve ligin kalesine en az şut çektiren takımı konumunda...

Bu konuda Galatasaray'dan sonra en başarılı takımlar ise Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş.

5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon, 8 haftanın 4'ünde gol yemeyen Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında da bu konudaki başarısını tekrarladı.

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