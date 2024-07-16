Galatasaray, Rabiot'tan vazgeçti

Galatasaray, yıllık 8 milyon euro maaş talebinde bulunan Adrien Rabiot'tan vazgeçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Rabiot'tan vazgeçti
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16 Temmuz 2024 09:35
EURO 2024'te Fransa Milli Takımı'nın orta sahadaki kilit isimlerinden biri olan, kulübü Juventus'la sözleşmesi sona erince boşa çıkan Adrien Rabiot, uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde...

Bonservisi elinde olduğu için çok fazla talibi olan ve turnuvanın ardından tüm tekliflere menajeriyle birlikte geri dönüş yapan tecrübeli futbolcu, yıllık 8 milyon Euro maaş talebinde ısrarcı olunca, Sarı-Kırmızılılar görüşmelerde geri adım atmak zorunda kaldı.

Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin devreye girmesiyle piyasanın yine çok fazla yükseldiği, Galatasaray'ın bu nedenle listedeki alternatif isimlere ağırlık vereceği dile getirildi. 

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