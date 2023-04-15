Galatasaray, PTT'ye set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde karşılaştığı PTT'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, PTT'ye set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2023 17:23
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde karşılaştığı PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Emine Arıcı, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas)

PTT: Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Erkul, Caric, Merve Tanyel (Sema Doluca, Derya Çayırgan, Sude Uzun, Yağmur Mislina Kılıç, Mısra Aşçı, Ezgi Taşdemir, Elif Su Yavuz)

Setler: 26-24, 25-19, 25-23

Süre: 89 dakika (30, 31, 28)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery