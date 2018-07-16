kentinde yeni sezon hazırlıklarını sonlandırdıktan sonrakentine çalışmalarına devam edengünü tek antrenmanla tamamladı.Zürih kampı sonrası bugün öğleden sonra 6 gün sürecek hazırlık kampı için Montrö kentine gelen sarı-kırmızılı takım, ilk idmanını bu akşam yaptı.Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi.Yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.Antrenmana taraftar alınmazken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dışarıda bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.Galatasaray, Montrö'deki kamptagünügünü İspanya'nınekibi ile hazırlık maçı oynayacak.