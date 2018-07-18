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Galatasaray, PSV karşısına çıkıyor

Galatasaray, hazırlık dönemindeki ikinci maçında PSV ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, PSV karşısına çıkıyor
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18 Temmuz 2018 09:11
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma, 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan rakibimiz PSV Eindhoven'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.





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