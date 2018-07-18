Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma, 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.
Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan rakibimiz PSV Eindhoven'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.
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İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma, 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.
Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan rakibimiz PSV Eindhoven'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın