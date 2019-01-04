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Galatasaray potada işi rövanşa bıraktı

FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Lointek Gernika Bizkaia'ya 84-69 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray potada işi rövanşa bıraktı
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04 Ocak 2019 01:46
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.

Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.

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