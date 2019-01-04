Galatasaray potada işi rövanşa bıraktı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.
Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.
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Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın