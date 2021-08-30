'Galatasaray, Porto olmak istiyor'

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, üç yılık yeni planlama doğrultusunda geleceğe yönelik transferler yapmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'i kadrosuna katan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicadaldau ve Olimpiu Morutan'ı renklerine katarak, takımın hem yaş ortalamasını düşürdü, hem de geleceğe yönelik hamleler yaptı.



Kadrosuna kattığı isimleri önümüzdeki yıllarda önemli bonservis bedellerine satmak isteyen Galatasraay için dikkat çeken bir yorum geldi.



Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda "Galatasaray yavaş yavaş Porto'ya dönmek istiyor." ifadesini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımla ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "3-5 milyona yetenekli adamlar alıp, satmayı ve para kazanmayı planlıyorlar. Doğru strateji ama zaman lazım." dedi.



