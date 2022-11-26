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Galatasaray, Pistiolis ile uzattı

Galatasaray Nef, başantrenörü Andreas Pistiolis ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Pistiolis ile uzattı
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26 Kasım 2022 17:23
Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan başantrenörün yeni sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi.

ANDREAS PISTIOLIS KİMDİR?

2005'ten bu yana basketbol antrenörlüğü yapan 44 yaşındaki Pistiolis, Panathinaikos, Bandırma ve CSKA'da asistan olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atmıştı. 

 

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