Galatasaray Pınar Karşıyaka maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

03 Kasım 2018 03:31
Galatasaray Pınar Karşıyaka maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray-Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçı naklen yayınlanacak.

3 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'dan oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçı 3 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

GALATASARAY-PINAR KARŞIYAKA MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 6'ncı hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

3 Kasım Cumartesi:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Gazanfer Bilge)

15.15 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)

17.30 Galatasaray-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

4 Kasım Pazar:

15.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Sakarya)

17.30 Afyon Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Kasım Cumartesi:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Menderes)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Fenerbahçe (Bodrum Binnaz Karakaya)

4 Kasım Pazar:

13.00 Galatasaray-Çukurova Basketbol (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)

16.00 İstanbul Üniversitesi-İzmit Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

2 Kasım Cuma:

17.00 Artvin Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-Edirnespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.30 Yalova Belediyespor-Karesispor (Yalova 90. Yıl)

3 Kasım Cumartesi:

14.30 Finalspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Ankara DSİ (ENKA)

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi (Mamak Belediyesi)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Akhisar Belediye)

4 Kasım Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-OGM Ormanspor (Banvit Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

2 Kasım Cuma:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Mersin Üniversitesi (Arı Koleji Olimpik)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

3 Kasım Cumartesi:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Urla Belediyespor-A Koleji (Urla 12 Eylül)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP Gençlik (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-İstanbulgücü (Elazığ İl Özel İdare)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Nesibe Aydın (Prof. Dr. Turgay Atasü)

4 Kasım Pazar:

15.30 Galatasaray Gelişim-Bayraklı Belediyespor (Ahmet Cömert)

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