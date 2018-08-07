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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
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07 Ağustos 2018 16:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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