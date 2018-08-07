Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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