Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Slavia Prag'a konuk olacak

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Slavia Prag ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Slavia Prag'a konuk olacak
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24 Eylül 2024 11:12
Son güncelleme 24 Eylül 2024 11:41
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında çarşamba günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Tur atlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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