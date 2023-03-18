Galatasaray Petrol Ofisi normal sezonu lider tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K'yı konuk etti. Karşılaşmadan 4-0 ayrılan Sarı-Kırmızılılar 51 puana ulaştı ve normal sezonu lider tamamladı.
Galatasaray'ın gollerini 20 ve 89. dakikalarda Nsiala Kabakaba, 41. dakikada Berna Yeniçeri ve 59. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi, play-off çeyrek final etabında ilk maçlar 29 Nisan, ikinci maçlar ise 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın gollerini 20 ve 89. dakikalarda Nsiala Kabakaba, 41. dakikada Berna Yeniçeri ve 59. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi, play-off çeyrek final etabında ilk maçlar 29 Nisan, ikinci maçlar ise 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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