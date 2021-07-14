Galatasaray, Perulu orta sahada sona yaklaştı!

21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferde gaza basan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Peru basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaştığı ve oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.



Oyuncunun Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü belirtilirken, Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu belirtildi.



Bonservisi elinde olan Cartagena son olarak Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giymişti.



1,80 boyundaki Perulu orta saha oyuncusu 10 kez de ülkesinin milli takımında görev yaptı.



Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Perulu Cartagena'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro.



