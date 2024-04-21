Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 18:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 18:04

GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Pendikspor maçı şifresiz canlı izleme detayları belli oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Pendikspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte GS - Pendikspor maçı canlı izle ekranı

GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE
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Galatasaray - Pendikspor maçı canlı izle | Süper Lig'in nefes kesen mücadelesinde Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korumak için Pendikspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta gerçekleşecek bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazır. Galatasaray, evindeki son 33 maçta yenilgi yüzü görmezken, Pendikspor ise zorlu bir deplasman mücadelesi verecek. 

GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Pendikspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.


GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
 Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.





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