GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.



RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.



Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.



Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.





Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçınKarşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Pendikspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.