Galatasaray penaltı kazandı!

Galatasaray, Sivasspor ile karşılaştığı maçın 45+5. dakikasında penaltı kazandı.

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Galatasaray penaltı kazandı!
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08 Aralık 2024 16:57
Galatasaray, Sivasspor ile karşılaştığı maçta 45+5. dakikada penaltı kazandı.

Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü topu kaleciden kurtardı ve yerde kaldı.

Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.

Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.




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