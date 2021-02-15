Galatasaray penaltı kaçırmıyor: 10'da 10!

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takım konumuna gelirken 4 farklı oyuncusu bu vuruşları kullanmasına rağmen hiç hata yapmadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray penaltı kaçırmıyor: 10'da 10!
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15 Şubat 2021 09:00
Galatasaray son olarak Kasımpaşa maçında son anlarda kazandığı penaltıyı gole çevirip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takım konumuna gelirken 4 farklı oyuncusu bu vuruşları kullanmasına rağmen hiç hata yapmadı

Yeni transfer Mostafa Mohamed bu sezon 2 penaltıyı da gole çevirirken takımdan ayrılan Diagne 4'de 4, Radamel Falcao 3'te 3 ve Ryan Babel ise tek penaltıyı gole çevirdi

Galatasaray'ın penaltıcıları

Falcao 4/4
Diagne 3/3
Mohamed 2/2
Babel 1/1

Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de 13 kez penaltı kazanmış ve 11 tanesini gole çevirmişti. Önceki sezon ise 10'da 8 başarıya ulaşmıştı. 



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