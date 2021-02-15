Galatasaray son olarak Kasımpaşa maçında son anlarda kazandığı penaltıyı gole çevirip sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takım konumuna gelirken 4 farklı oyuncusu bu vuruşları kullanmasına rağmen hiç hata yapmadı



Yeni transfer Mostafa Mohamed bu sezon 2 penaltıyı da gole çevirirken takımdan ayrılan Diagne 4'de 4, Radamel Falcao 3'te 3 ve Ryan Babel ise tek penaltıyı gole çevirdi



Galatasaray'ın penaltıcıları



Falcao 4/4

Diagne 3/3

Mohamed 2/2

Babel 1/1



Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de 13 kez penaltı kazanmış ve 11 tanesini gole çevirmişti. Önceki sezon ise 10'da 8 başarıya ulaşmıştı.



