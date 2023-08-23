Galatasaray penaltı bekledi, VAR devam dedi!

Galatasaray, rakip ceza sahası içinde penaltı bekledi ama hakem beyaz noktayı göstermedi.
Yunus ceza sahası içen girmek isterken top rakibi Haugen'e çarptı. Galatasarylı oyuncular penaltı bekledi.
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için VAR izlemesi yapıldı. Hakem Anthony Taylor pozisyonu izlese de Molde lehine karar verdi.
Yunus ceza sahası içen girmek isterken top rakibi Haugen'e çarptı. Galatasarylı oyuncular penaltı bekledi.
Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için VAR izlemesi yapıldı. Hakem Anthony Taylor pozisyonu izlese de Molde lehine karar verdi.