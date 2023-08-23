Galatasaray penaltı bekledi, VAR devam dedi!

Galatasaray, Yunus Akgün ile rakip ceza sahası içinde penaltı bekledi, hakem pozisyonu VAR'dan incelese de penaltıyı vermedi.

Abone Ol
Galatasaray penaltı bekledi, VAR devam dedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 23:26
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 23:28
Galatasaray, rakip ceza sahası içinde penaltı bekledi ama hakem beyaz noktayı göstermedi.

Yunus ceza sahası içen girmek isterken top rakibi Haugen'e çarptı. Galatasarylı oyuncular penaltı bekledi.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için VAR izlemesi yapıldı. Hakem Anthony Taylor pozisyonu izlese de Molde lehine karar verdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery