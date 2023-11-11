Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

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Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!
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11 Kasım 2023 20:46
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılı takım maçın 81. dakikasında penaltı bekledi. Barış sağdan ceza sahasına girmek isterken Rivas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.

Okan Buruk bu pozisyona ciddi itirazda bulundu.

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