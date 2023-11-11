Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam ettirdi!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılı takım maçın 81. dakikasında penaltı bekledi. Barış sağdan ceza sahasına girmek isterken Rivas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.
Okan Buruk bu pozisyona ciddi itirazda bulundu.
Sarı kırmızılı takım maçın 81. dakikasında penaltı bekledi. Barış sağdan ceza sahasına girmek isterken Rivas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.
Okan Buruk bu pozisyona ciddi itirazda bulundu.
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