Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

Galatasaray'da Mauro Icardi 22. dakikada yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti.

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Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!
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24 Aralık 2023 19:26
Son güncelleme 24 Aralık 2023 19:31
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.



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