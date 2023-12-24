Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi!

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dileyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.
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