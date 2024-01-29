Galatasaray penaltı bekledi, 'devam' kararı çıktı

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Berkan Kutlu, rakip ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Hakem Kardeşler, VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Berkan Kutlu, rakip ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Hakem Kardeşler, VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.