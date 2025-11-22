Galatasaray penaltı bekledi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının 48. dakikasında penaltı bekledi.
Barış Alper Yılmaz, topla ceza sahasına girdiği pozisyonda Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Galatasaraylı futbolcu pozisyonun ardından sakatlık yaşadı.
Hakem Ozan Ergün, oyun durduktan sonra bir müddet bekledi ancak VAR koltuğundaki Bülent Birincioğlu, inceleme uyarısında bulunmadı.
