Galatasaray penaltı bekledi

Galatasaray, Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi. Ancak hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray penaltı bekledi
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01 Aralık 2024 19:27
Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi.

Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ardından Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.

Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

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