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Galatasaray, Pato transferini neden bitiremedi?

Transfer çalışmalarına dört bir koldan devam eden Galatasaray'da Alan ve Pato transferi için Dubai'ye yapılan seferin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Pato transferini neden bitiremedi?
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28 Ocak 2019 13:32
Transfer çalışmalarına dört bir koldan devam eden Galatasaray'da Alan ve Pato transferi için Dubai'ye yapılan seferin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Fatih Terim'in ısrarlı bir şekilde transferini istediği Pato için tüm imkanlarını seferber eden ancak Brezilyalı futbolcunun transferini mümkün kılamayan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim; "Hocam bu transferi yapmamız imkansız, akıl almaz maliyetler var ve bizim bu maliyetlerin altında kalkmamız mümkün değil" şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı futbolcu Pato için 5 milyon dolarlık yıllık ücret teklif eden ve kulübüne de kiralama teklifi sunan Galatasaray, Pato'dan "10 milyon dolar yıllık ücret" cevabı aldı.

Sponsor firması battığı için ekonomik olarak tarihi bir buhranın içerisinde olan ve başkanı hapise giren Tianjin Tianhai kulübü ise Galatasaray'ın teklif ettiği 3 milyon dolarlık bonservis bedelini kabul etmedi ve 7 milyon dolarlık bonservis bedeli talep etti.

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