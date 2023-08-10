Galatasaray, Paredes transferinde sona yakın

Galatasaray'ın Leandro Paredes için Paris Saint-Germain ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Paredes transferinde sona yakın
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10 Ağustos 2023 16:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için hareketli günler yaşanıyor.

6 MİLYON EURO 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, PSG'de forma giyen Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in transferi için kulübüyle 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

PAREDES İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde, Paredes ile Galatasaray arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, yıldız oyuncuyla Roma'nın da ilgilendiği aktarıldı.



LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.





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