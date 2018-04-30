Galatasaray para bastı! Derbi piyangosu...

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonlukta kaderlerini belirleyecek derbide takımlarına tam destek verdi. Sarı-kırmızılılar tribünleri doldururken, kupada yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin etkileri Aslantepe'de hissedildi. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçına özel Türk Telekom Stadı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.50 bin taraftarı kontrol edebilmek için yaklaşık 7 bin polis ve özel güvenlik dün görev yaptı. Sıkıyönetim ilan eden sarı-kırmızılı kulüp, taraftarları didik didik arattı. Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimaline önlem alan Galatasaray cephesi, tribünlerdeki merdiven boşluklarına ekstra özel güvenlikler yerleştirdi.Bu arada 2 bin 350 Beşiktaşlı taraftar, Vodafone Park'ta toplanarak 35 otobüsle Seyrantepe'ye geldi. Stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelendi ve 4 taraftar gözaltına alındı. Öte yandan maç sonrası G.Saray'ı Florya Tesisleri'nde binlerce taraftarı coşkuyla karşıladı. "Şampiyon" sesleri ortalığı inletti.Türk Telekom Stadı bu sezonun en yoğun gününü yaşadı ve taraftarına 2 milyon TL'ye yakın ürün satışı yaptı. Bilet ve VIP koltuktan 4 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, derbi sayesinde 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasını toplam 50 bin 304 taraftarı takip etti. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler bu sezonun rekorunu da kırmış oldu.Lider Galatasaray, Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda daha lig bitmeden en iyi performansına ulaştı. Sarı-kırmızılılar şampiyon olduğu 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında 17 maçta 13 galibiyet gördüğü Aslantepe'de dün 15. galibiyetini elde etti. Evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'ın son iç saha maçı iki hafta sonra Yeni Malatya ile...