Galatasaray, pandemi sonrası 3 puanı unuttu

Galatasaray, Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar pandemi sonrasında kazanamama serisini sürdürdü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray, pandemi sonrası 3 puanı unuttu
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06 Temmuz 2020 09:31
Galatasaray, Koronavirüs pandemisi sonrasında Süper Lig'de galibiyet alamadı. 30. haftada sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar ligde 6 maçtır galip gelemiyor.

Galatasaray, ligde pandemi sonrasında oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta büyük zorluk yaşadı.

Galatasaray, Fatih Terim döneminde bu sezon Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemiyor. Sarı kırmızılılar yakın zamanda en son 4 yıl önce Riekerink yönetiminde 7 maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı.

0-2 Gaziantepspor
3-3 Başakşehir
1-1 Gençlerbirliği
3-4 Eskişehirspor
1-1 Rizespor
0-0 Fenerbahçe
2-4 Antalyaspor



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