Galatasaray, Palmeiras'tan istiyor: Veiga

Galatasaray, Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Raphael Veiga ile görüşmelere başladı. Felipe Melo'nun Palmeiras'tan takım arkadaşı olan Veiga da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.



Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği Raphael Veiga için kulübü 6 milyon € talep ediyor.



Şu anda 400 bin euro kazanan Raphael Veiga, Galatasaray'dan 1 milyon € maaş istedi. Sabah Gazetesi'nin özel haberinde kulüp ve oyuncunun isteğinin bu şekilde olduğu aktarıldı



Palmeiras'ta 122 maçta oynayan Veiga, 3" gol ve 9 asistle oynadı



