Galatasaray, Paidar Demir'i andı

2006 yılında geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden efsane basketbolcu Paidar Demir vefatının 17. yılında Galatasaray tarafından anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Paidar Demir'i andı
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01 Temmuz 2023 17:00
Galatasaray, Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden, büyük kaptan Paidar Demir'i aramızdan ayrılışının 17. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de 1 Temmuz 2006'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 150 kez de milli formayı giyen Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürütmüştü.

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