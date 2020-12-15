Galatasaray oynamadan kazandı!

Galatasaray'ın BAY haftası, kar haftası oldu. Süper Lig'de haftayı maç oynamadan geçiren Cim Bom, en yakın rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte, bulunduğu yeri daha da sağlamlaştırdı.



Elinde liderlik şansı bulunan Fenerbahçe'nin kendi sahasında Yeni Malatya'ya farklı mağlup olması, Cim Bom açısından haftanın en olumlu gelişmesiydi. Ardından gözler Alanya ile Beşiktaş arasındaki kapışmaya çevrildi. Eğer Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 3 farklı kazansa, Galatasaray için liderlik şansı bile vardı. Ancak uzun süredir zirveyi forse eden Alanya, Kartal'a da acımadı ve haftayı galibiyetle kapattı. Böylece üçte üç yaparak zirve yarışını zorlayan Beşiktaş, bir adım geride kaldı. Aslan ise artık maç eksiğiyle ikinci sırada. Zirve yarışındaki rakipleri BAY haftasına girdiğinde, Cim Bom için yeniden liderlik şansı doğacak.



2020 böyle bitecek...



Kupa mücadelesinin ardından ligde Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılı takım, ardından Göztepe'yi konuk edecek ve sonrasında Trabzon'a giderek 2020 senesini tamamlayacak. İşte bu 3 haftalık süreç, sezona müthiş başlayan, ardından dalgalanma yaşayan ve sonunda tekrar müthiş bir çıkış ivmesi yakalayan Galatasaray'ın zirveye yeniden damga vurmasını sağlayabilir.



