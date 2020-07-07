Galatasaray orta sahasına sürpriz isim!

Yeni sezonda Mario Lemina ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da 6 numara arayışı sürüyor.
Sarı- Kırmızılılar'ın Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ile ilgilendiği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro.
Bu sezon takımıyla 30 resmi maçta görev yapan Bellegarde, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı- Kırmızılılar'ın Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ile ilgilendiği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro.
Bu sezon takımıyla 30 resmi maçta görev yapan Bellegarde, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.