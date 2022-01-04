Galatasaray orta sahasına sürpriz aday!

Ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim daha geldi.



Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde adı Beşiktaş 'la da anılan Fernando Lucas'ı ön libero adayları arasına ekledi. Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor.



Brezilya da dahil olmak üzere birçok kulüple görüşmelerini sürdüren Fernando, kış döneminde Avrupa'ya dönmenin planları içinde. Savaşçı kimliğinin yanı sıra oyun kurma becerisiyle de dikkat çeken Sambacı'ya, Galatasaray Yönetimi'nin 2 milyon Euro'nun altında bir maaş önerisinde bulunduğu, oyuncunun imza parası talebine ise kulüpte sıcak bakılmadığı ve performans bonusuna yönelik farklı bir formül düşünüldüğü öğrenildi.



Yıldızını Luce parlattı



Fernando Lucas, Gremio forması giyerken Mircea Lucescu tarafından keşfedildi. Rumen teknik adam, henüz 21 yaşındayken Brezilyalı oyuncuyu 11 milyon Euro'ya Shakhtar'a transfer ettirdi. 2 yıl sonra 8 milyon Euro'ya Sampdoria'ya giden Fernando, sadece 1 yıl sonra da 12.5 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. Beijing Guoan ise 2019'da toplamda 15 milyon Euro'ya renklerine bağladı. Fernando, Brezilya Milli Takımı formasıyla da 8 maça çıktı.





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