"Galatasaray, Origi'de mutlu sona yakın"

Galatasaray, Liverpool'un golcüsü Origi ilgili son pürüzleri gideriyor. Transfere bitti gözüyle bakılıyor. Belçikalı futbolcu kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

15 Ekim 2018 08:24
'Galatasaray, Origi'de mutlu sona yakın'
Ocak ayında kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Origi'nin ocak ayında G.Saray forması giyeceğini iddia etmişti. Bu transfer kiralık olarak gerçekleşecek.

İki kulüp, kiralama bedeliyle ilgili pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların ödeme planıyla ilgili anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Belçikalı yıldız, adım adım Aslan oluyor. Liverpool'un mevcut hücum hattında forma şansı bulunmayan genç yetenek, geçtiğimiz dönemlerde de başka kulüplere kiralanmıştı.
İLK 11 ŞANSI YOK

Kulübüyle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Origi de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Hızı ve çevikliğiyle dikkat çeken Origi, Fatih Terim'in istediği özelliklere sahip. Gomis'in satışından sonra Eren'in de sakatlanmasıyla Galatasaray sıkıntılı günler geçirmişti. Origi buradaki boşluğu kapatacak.

NiASSE YEDEKTE

Cimbom Origi transferinde büyük mesafe kaydederken alternatif çözümü de elde tutuyor. Everton Kulübü'nün ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma göndermek istediği Niasse'yle ilgili de görüşmeler sürüyor. Origi'de son anda bir aksilik çıkması halinde Niasse bitirilecek.

 

Kaynak: Akşam

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