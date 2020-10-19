Galatasaray öncesi Alanya'da çılgın ikili

Galatasaray'ı geçen sezon ligde 4-1 yenen, Türkiye Kupası'ndan da eleyen Alanyaspor çok formda.

Galatasaray öncesi Alanya'da çılgın ikili
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19 Ekim 2020 12:16
Geçen sezon Galatasaray'ı ligin ikinci yarısında 4-1 deviren ve Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde turnuvanın dışına iten Alanyaspor, bu akşam da Sarı-Kırmızılılar'ı geçerek yoluna namağlup devam etmeyi hedefliyor. 4 haftada topladığı 10 puanla milli araya lider giren Akdeniz ekibi, tehlikeli hücumcularıyla dikkat çekiyor.

Efecan kadroda yok

Yeni transfer Davidson 4 gol, 1 asist, Adam Bareiro da 3 gollük performanslarıyla 4 haftada yıldızlaşırken, bu isimler bu akşam Turuncu-Yeşilliler'in en büyük kozu olacak. Ayağında ödem oluşan kaptan Efecan Karaca ise mücadelede forma giyemeyecek. Alanya'nın başka eksiği ise bulunmuyor.



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