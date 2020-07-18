Galatasaray önce Beto'ya sonra direğe takıldı!

Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, iki kez kullandığı penaltı vuruşunda gole ulaşamadı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray önce Beto'ya sonra direğe takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2020 22:19
Süper Lig'de Galatasaray ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuşulan anlar yaşandı.

Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi.

VAR'dan onay gelmesinin ardından Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçti. Adem Büyük'ün kullandığı penaltıda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle Portekizli kaleciye sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi.

Tekrarlanan penaltı için Younes Belhanda topun başına geçti. Galatasaray'ın Faslı ismi, penaltıda üst direği nişanlandı ve sarı-kırmızılılar, tekrarlanan vuruşta da gole ulaşamadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için