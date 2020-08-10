Galatasaray, Ömer Ali Şahiner'den vazgeçti

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in iç piyasadan istediği isimler arasında yer alan Ömer Ali Şahiner'in şartlarını soran yönetim geri adım attı.Deneyimli hocanın milli takımda her aday kadroya çağırdığı ve çok beğendiği futbolcu için Konyaspor yönetimi 3 milyon Euro bonservis fiyatı biçti.Sarı Kırmızılılar, Konyaspor'un bu talebinin ardından görüşmeleri başlamadan bitirdi.