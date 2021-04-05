Galatasaray, Omar'ı çok arıyor

Gözünden yaralanan Omar sonrasında Galatasaray, sağ bekte büyük sıkıntı yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Omar'ı çok arıyor
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05 Nisan 2021 10:41
Omar Elabdellaoui
Omar Elabdellaoui
Galatasaray
Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası gözünden yaralanan Omar sonrasında Galatasaray, sağ bekte büyük sıkıntı yaşıyor.

Devre arasında takıma katılan Yedlin, inişli çıkışlı performansıyla burada sağlam bir görüntü vermedi.

Hatay maçında 90 dakika oynayan Şener ve ikinci yarının başında oyuna giren Martin Linnes'in de bu bölgede istenen verimi ortaya koyamaması, teknik heyeti bir hayli sıkıntıya sokuyor. 

 



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