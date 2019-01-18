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Galatasaray olmadı, Cardiff Sala'yı bitirdi

Cardiff City, Nantes forması giyen Emiliano Sala transferini 17 milyon euroya bitirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray olmadı, Cardiff Sala'yı bitirdi
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18 Ocak 2019 02:52
Premier League'de mücadele eden Cardiff City, bir süredir gündeminde olan Emiliano Sala transferini bitirdi.

Cardiff City, Nantes ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, transferin 18 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Cardiff, bu transfer için Nantes'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cardiff City, Sala'yı sağlık kontrollerinden geçirip Cumartesi günkü Newcastle United maçında oynatmak istiyor.

Sezon başında Galatasaray da Emiliano Sala için Nanrtes'e resmi teklif yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti.



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