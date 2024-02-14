Galatasaray, Oliveira'da acele etmeyecek

Galatasaray, çalışmalara başlayan Sergio Oliveira için acele etmeyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Oliveira'da acele etmeyecek
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14 Şubat 2024 09:06
Galatasaray'da Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un takımla beraber çalışmalara başlaması ile beraber teknik heyetin yüzü güldü.

Bu oyunculardan Oliveira için aceleci olunmayacağı ve forma giymesi için birkaç hafta bekleneceği belirtildi.

3 aydır sahalardan uzak kalan Portekizli oyuncunun 2 hafta sonra oynamasının planlandığı bildirildi.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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