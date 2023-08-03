Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Yeni transfer Cedric Bakambu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman?Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;AntwerpRakow-ArisMolde-KlaksvikSlovan Bratislava-Maccabi HaifaŞampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.